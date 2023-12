«J'étais un peu son objet sexuel» : comment Julien a découvert le double jeu de sa femme

TÉMOIGNAGE

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro de Valérie Darmon ce soir-là, Julien, 70 ans, explique comment il s'est rendu compte que sa femme, décédée depuis du Covid, s'est jouée de lui pour réaliser ses fantasmes personnels.

"Des remontrances de la part de sa hiérarchie"

"Je m'en étais un peu rendu compte pendant, mais surtout après (sa mort), que j'étais un peu son objet sexuel. (Sa femme) se servait de son milieu social, de son pouvoir, pour essayer de lier des relations d'amitié avec des jeunes femmes parfois en grandes difficultés. Elle avait eu des remontrances de la part de son supérieur hiérarchique, dont une suspension de travail pendant un certain temps. Elle se liait d'amitié (avec ces jeunes femmes), et elle les invitait à la maison à passer des week-ends."

"En fait, elle m'offrait ces jeunes femmes, ou plutôt, elle se les offrait. Quand elle me les amenait à la maison, elle leur disait 'voilà, je t'offre mon homme'", se souvient Julien, précisant qu'il s'agissait de personnes majeures et consentantes. Cet auditeur d'Europe 1 raconte qu'à ce moment-là, il était sous l'emprise de médicaments. "Ça se terminait toujours après un petit verre... C'était très compliqué de refuser."

"A la fin, j'étais presque le demandeur"

L'auditeur explique que sa femme était âgée de trois ans de moins que lui, et qu'ils étaient mariés depuis 45 ans au moment de son décès. Le couple a eu des enfants, mais s'est rapidement retrouvé seul au domicile. "On a eu une vie sexuelle plutôt normale, et rien n'avait fait qu'elle se comporte comme ça, ou peut-être ce qu'elle faisait en dehors, je ne sais pas. Elle disait tout le temps 'Mon corps s'est réveillé à 53 ans'", se rappelle-t-il, pointant ici la bissexualité de sa femme.

"Entre avoir un fantasme et le réaliser, il y a deux poids deux mesures. Elle a voulu réaliser son fantasme, elle était complètement accro à la sexualité. Je l'ai découvert quand je me suis rendu compte qu'elle recevait des femmes tous les week-ends (...) C'étaient des jeux pervers, j'étais dominé, mais je réagissais par amour, par jeu. C'est comme quelqu'un qui goutte la cigarette, il ne peut pas s'en passer. À la fin, j'étais presque le demandeur."

Après ces épisodes, Julien s'est découvert une attirance sexuelle pour des femmes beaucoup plus jeunes que lui : "Le problème, maintenant, c'est que je n'ai pas envie de refaire ma vie avec des femmes plus jeunes, mais mon regard ne va que vers elles". L'auditeur poursuit ici son témoignage au micro de Valérie Darmon.