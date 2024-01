«J'espère économiser 7.000 à 8.000 euros» : ces seniors qui bénéficient du dispositif MaPrimeAdapt

"On est dans la salle de bain, et voilà l'objet du litige : la baignoire", montre Nadine chez elle. Effectivement, derrière son rideau de douche à carreaux, les rebords de la baignoire s'élèvent à 60 cm de hauteur. Un obstacle que Nadine, 76 ans, doit franchir tous les matins. "Pour enjamber ça, c'est très dur", concède-t-elle auprès d'Europe 1. "Pour la jambe qui a de la coxarthrose (arthrose de la hanche, ndlr), ça commence à devenir difficile, donc je me propose de mettre une douche", explique-t-elle.

>> A ECOUTER - Comment bien adapter son logement ?

"70% d'aide subventionnée"

Nadine souhaite faire installer une douche à l'italienne, beaucoup plus pratique que sa baignoire actuelle. La septuagénaire rêve aussi d'un siège pour se laver, de poignées pour ne pas glisser... Toutefois, la sécurité et le bien-vivre ont un coût, et sur le devis de Nadine, il représente 9.000 euros. "J'ai moins de 1.100 euros par mois. Je ne peux absolument pas, financièrement, faire ça", regrette-t-elle.

Compte tenu de sa petite retraite, Gaëlle, son ergothérapeute, lui a appris il y a quelques jours l'existence d'un nouveau coup de pouce financier, MaPrimeAdapt, accessible à tous les plus de 70 ans. "Comme vous êtes éligible, vous avez un pourcentage de 70% d'aide subventionnée", indique cette ergothérapeute à la retraitée, qui "espère économiser 7.000 à 8.000 euros".

Un coup de pouce nécessaire pour la septuagénaire, qui n'a plus qu'environ 1.000 euros à débourser grâce à cette nouvelle aide. Ses travaux débuteront d'ailleurs dans quelques mois.