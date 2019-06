Jean-Claude Romand est sorti de prison

Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants et ses parents, est sorti "cette nuit" de prison, après 26 ans de détention, a annoncé vendredi matin son avocat à l'AFP.

"C'est une décision de justice, il n'y a pas de commentaire à faire". Jean-Claude Romand, connu comme le faux docteur Romand pour s'être fait passer plus de dix ans, comme un médecin de l'OMS en mentant à ses proches, est "sorti cette nuit" de la prison de Saint-Maur (Indre), en application d'une décision de libération conditionnelle, a ajouté Me Jean-Louis Abad. "C'est une décision de justice, il n'y a pas de commentaire à faire. L'arrêt de la cour d'appel a été mis à exécution. Il n'y a rien à dire de plus", a souligné l'avocat. Le 25 avril la cour d'appel de Bourges avait accordé à Jean-Claude Romand la liberté conditionnelle, fixant la date limite de sa sortie au 28 juin.

Jean-Claude-Romand, aujourd'hui âgé de 65 ans, a été condamné à perpétuité en 1996 pour le quintuple meurtre de son épouse, ses deux enfants et ses parents. Il est désormais sous liberté conditionnelle assortie d'une surveillance électronique pendant une période probatoire de deux ans, avant d'être soumis pendant dix ans à des mesures d'assistance et de contrôle.