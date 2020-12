Loi "sécurité globale" : à Paris, les riverains constatent les dégâts après la manifestation

REPORTAGE

Plus de 52.000 personnes ont manifesté contre le projet de loi "sécurité globale" samedi en France, selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, le rassemblement a été émaillé d'incidents violents, notamment avenue Gambetta, dans l'est de la capitale, où les riverains peinaient à réaliser l'état de leur quartier dimanche au réveil. "Là je vois le chaos, j'ai l'impression d'être dans une zone de guerre, quoi ! Tout est brûlé autour de moi, les vitrines on ne les voit même plus, elles sont recouvertes de barricades et les seules qu'on voit sont complètement cassées. On se demande comment c'est possible", témoigne Orianne au micro d'Europe 1.

"C'est épouvantable ce qui se passe"

À cause de la manifestation, elle n'a pas pu rentrer chez elle samedi. Épaules rentrées, mains dans les poches, la jeune femme semble hébétée et dit ne pas avoir dormi de la nuit. Comme elle, de nombreux riverains défilent sur l'avenue pour réaliser l'étendue des dégâts. Ici des voitures sont incendiées. Là, des vitrines brisées. Au total en France, 95 interpellations ont eu lieu et 67 blessés comptés parmi les forces de l'ordre.

Devant la camionnette d’un primeur incendiée, les passants s'arrêtent et secouent la tête par dépit. Autour d'eux, des carcasses de voitures fument encore et des vitres brisées laissent apparaître l'intérieur des magasins saccagés. Betty en a les larmes aux yeux : "J'habite le quartier, je n'ai jamais vu ça, jamais. C'est épouvantable ce qui se passe."

Les passants de l'avenue Gambetta ont constaté les dégâts dimanche. Crédit photo : Marion Gauthier/Europe 1

"Je suis stupéfait de voir cette haine, cette violence. Tout le monde ne voit que cet événement, on voit les dégâts et tout ça mais on ne voit pas le but réel des manifestations syndicales, c'est révoltant", embraie Daniel. Comme lui, parmi les habitants du quartier, beaucoup font la distinction entre les manifestants et les casseurs, mais l’impuissance leur rend la situation très difficile à supporter.