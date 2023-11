«Je suis fatiguée» : dans le Pas-de-Calais, l'errance des sinistrés après les inondations

Il n'a jamais autant plu sur les deux tiers nord du pays que ces 26 derniers jours. Une pluie incessante qui est devenue un vrai cauchemar dans le Pas-de-Calais. Le département, déjà inondé depuis une semaine, attend une nouvelle montée des eaux dans les heures qui viennent. Plus de 10.000 sinistrés doivent, en attendant de retourner chez eux pour constater les dégâts, vivre à l'hôtel.

Une montée des eaux marquante

"On a des jeux de société, mais à chaque fois, on fait toujours les mêmes. Parce que sinon, on n'a rien à faire parce qu'on a vraiment tout perdu", explique Luna, 11 ans, à Europe 1. Pour combler l'ennui, la jeune fille se promène le soir dans le hall de l'hôtel, écoutant un peu de musique, et faisant quelques blagues au réceptionniste. Sa mère, Gaëtane, fait défiler sur son téléphone les vidéos de la catastrophe qui les oblige à vivre à trois dans une petite chambre d'hôtel.

"On voit bien la rivière qui commence à déborder", explique la mère de famille en regardant son écran de téléphone, où l'eau défile sous ses yeux. "La rivière a commencé à déborder. Puis, ça a été de pire en pire. Dans mon garage, il y avait 1m50 d'eau. Ça veut dire qu'on ne me voyait plus par exemple, puisque je fais 1m47", ajoute Luna.

"Financièrement, c'est cher, surtout le manger"

La mère de famille sait que sa maison est inhabitable, mais ne sait pas où elle dormira, ni ce week-end, ni d'ici Noël. "Je suis fatiguée, je suis à bout. Financièrement, c'est cher, surtout le manger. Comme on est vendredi, on va essayer de commander quelque chose, comme une pizza ou Mcdo. Sinon, il y a Emmaüs qui a ouvert le vendredi aussi", note-t-elle.

La Croix-Rouge est également mobilisée et donne aux sinistrés, ces huit derniers jours, des kits d'hygiène, des vêtements et des chaussures sèches.