«Je ne vais pas fêter une victoire qui ne me représente pas» : les déçus de la présidentielle

REPORTAGE

Le résultat du second tour de l'élection présidentielle ne réjouit pas tous les Français. Certains sont déçus, amers, d'autres indifférents ou en colère. Il y a aussi ceux qui ont choisi de voter pour un candidat à contrecœur ou qui se sont abstenus. La Tour Eiffel scintille, on entend au loin l'Ode à la joie résonner, emplit le Champ de Mars et les cris de la foule où 2.000 personnes ont salué l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais à deux rues seulement, ni drapeau tricolore, ni sourire béat pour Agathe et son groupe de copains. Ils ont voté Emmanuel Macron mais n'ont pas le cœur à la fête.

"Je suis allé voter pour le moins pire des deux"

"Je n'ai pas du tout pensé à aller au Champ de Mars. Je n'étais pas vraiment au courant et ça ne m'intéressait pas plus que ça", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. "Aucun des deux candidats ne me convient, donc je ne vais pas aller fêter une victoire qui, au final, ne me représente pas", poursuit-elle. "Moi aussi je suis allé voter pour le moins pire des deux, on est déçu mais on fait avec", continue son ami.

Quelques mètres plus loin, même ambiance désabusée pour Lucie et Marvin. Ils reviennent d'une balade nocturne, et eux, se sont abstenus à l'élection présidentielle. "Moi, je n'ai pas voté tout simplement parce que je ne vais pas participer à cette mascarade. Pour moi, ça ne va rien changer : je me suis levé ce matin, je vais me rendormir, je vais me relever demain matin", lance Marvin.

"On sait très bien que dans cinq ans, ils ne vont pas forcément faire ce qu'ils disent donc ça ne sert à rien au final", souffle Lucie. Un sentiment de lassitude pour ces deux amis qui n'attendent rien, disent-ils, de ces cinq nouvelles années d'Emmanuel Macron à l'Elysée.