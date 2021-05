Jamy Gourmaud : "Depuis tout petit, je raffole de la cervelle d'agneau"

INTERVIEW

On a tous des plats ainsi que des odeurs qui ont marqué notre enfance et que l'on adore reproduire une fois adultes. Jamy Gourmaud, l'animateur de C Jamy sur France 5, ne fait pas exception à cette tradition, comme il le révèle au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

Une histoire de transmission

Après avoir parlé de sa "passion pour la tête de veau", l'animateur bien connu des Français a évoqué un goût qui l'a "marqué étant petit : la cervelle d'agneau", s'est rappelé Jamy Gourmaud. "Je me souviens, ma grand-mère me faisait de la cervelle à mon frère et à moi. Elle faisait revenir dans un beurre roux. Et puis, elle rajoutait du citron et quelques câpres."

Un plat audacieux qui rebute souvent le palais des enfants, mais pas pour Jamy Gourmaud, qui l'a même proposé à ses enfants dès le plus jeune âge. "Mes enfants ont mangé de la cervelle à 3 ans. Tout est dans l'éducation du palais et je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible." Prêt à tenter l'expérience à la maison ce week-end ?