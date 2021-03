"J'ai eu un flashback" : une femme perd les eaux pour la deuxième fois dans le même train

TÉMOIGNAGE

"Au début, je l'ai questionnée pour savoir si les contractions étaient rapprochées, si elle avait mal, si elle était à terme", témoigne Brice Lanvin, contrôleur SNCF. Mardi après-midi, une femme a commencé à accoucher dans son TER, quelques minutes avant la gare de Sens, de l'Yonne. Un événement rare, auquel le contrôleur a peiné à croire : il y a deux ans, il avait connu le même scénario, dans le même train… Et avec la même mère de famille.

"D'un seul coup elle m'a dit : 'Je crois que je suis en train de perdre les eaux'", poursuit le contrôleur. "J'ai eu un flashback de deux ans, je me suis dit : 'rebelote'. Et puis, en regardant bien son visage, je lui ai dit : 'Mais vous avez déjà vécu cette situation là dans un train ?' Et elle m'a dit : 'Oui, il y a deux ans. Les pompiers étaient venus me chercher en gare de Montereau'."

"Ce n'est pas possible, c'est une blague"

À l'époque, la jeune femme avait accouché de son premier enfant. "Je lui ai dit : 'Je me rappelle bien, puisque c'était déjà moi le contrôleur qui avait fait appel aux pompiers, c'était une petite fille'. Elle m'a dit : 'Ce n''est pas possible, c'est une blague'. J'ai tiré un peu mon masque, pour lui faire voir mon visage et elle m'a dit : 'Ah oui, c'était bien vous !'"

Cette fois-ci, l'enfant de la jeune femme de 27 ans est un garçon. "C'est le Samu qui est arrivé en premier, le médecin du Samu était un peu surpris et m'a dit : 'Mais ce n'est pas possible, vous allez être parrain du quatrième et du cinquième enfant !'", sourit le contrôleur.