"J'ai compris que c'était bizarre" : un témoin permet l'arrestation d'un pédophile dans le Val-de-Marne

Le sauvetage de la fillette tient a une conversation qui dure un peu plus longtemps que prévu sur le parking d'un supermarché. Un pédophile présumé a été arrêté jeudi à Valenton, dans le Val-de-marne, alors qu'il se trouvait dans une voiture avec une enfant de 7 ans. Europe 1 a pu interroger Franck, le témoin qui a donné l'alerte.

Lorsqu'il voit cette voiture se garer en face de la sienne, Franck discute avec son cousin. Au départ, la scène lui semble anodine : "Il n'y avait rien de suspect, il y avait un monsieur devant, une petite fille derrière", explique-t-il. "Je continue à parler avec mon cousin, et 15 secondes plus tard, je regarde et je vois que le monsieur est derrière avec elle", poursuit le témoin.

"Je suis parti directement à leur voiture"

"Je commence à trouver ça un peu louche. On voit à un moment qu'il lève la tête, il regardait s'il n'y avait pas quelqu'un qui le regardait, j'ai compris que c'était bizarre", raconte encore Franck. "Je suis parti directement à leur voiture, j'ai ouvert la porte, il était en train de remonter son pantalon, la petite aussi. Je ne m'étais pas trompé."

Le témoin appelle alors la police, retient l'agresseur et filme la scène qui finit sur internet. Franck dit le regretter, affirmant que son seul but était d'avoir une preuve. L'homme dit désormais espérer que sa vigilance serve d'exemple et assure que plusieurs personnes sont passés avant lui devant la voiture, sans rien voir de ce qui s'y tramait.