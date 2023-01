«J'ai bossé toute ma vie, j'ai le droit de me reposer» : l'appel de Gisèle, retraitée, sur la réforme

Comment maintenir le niveau de mobilisation contre la réforme des retraites ? C'est le défi des syndicats pour les 12 prochains jours avant le 31 janvier, qui marquera l'acte II de la contestation contre la réforme des retraites. Ce jeudi, l'intersyndicale a remporté le pari de la rue - la CGT revendique 2 millions de personnes dans les rues. La police, quant à elle, en a compté plus d'un million. Europe 1 était dans le cortège parisien et a rencontré Gisèle. Cette retraitée de 64 ans, retirée de la vie active depuis tout juste un an, appelle les Français à la mobilisation. "Faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, c'est scandaleux", a pointé du doigt la sexagénaire. "Il y a une partie des gens qui sont cassés à 64 ans."

Un appel à la mobilisation massive

Pour Gisèle, les Français méritent de partir à la retraite plus tôt. "J'estime qu'après avoir bossé toute sa vie et avoir à élever des enfants, j'ai le droit aussi de me reposer. Je vais suivre le mouvement en espérant qu'il soit le plus mobilisateur possible parce qu'effectivement, ce serait dommage que ça s'arrête aujourd'hui." Et de nuancer : "Je n'en ai pas peur parce que ce sont vraiment les gens sont concernés. Sinon le gouvernement serre les fesses aujourd'hui et puis ça passera et il ne faut pas que ça passe." Un appel lancé pour la prochaine mobilisation, le 31 janvier.