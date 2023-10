Israël-Hamas : rassemblement à la synagogue de la Victoire à Paris en soutien aux proches des otages

Plusieurs familles d'otages franco-israéliens vont prendre la parole ce mardi soir à la synagogue de la Victoire à Paris, pour demander la libération de leurs proches mais aussi du reste des otages du Hamas. Plusieurs centaines de personnes de confession juive sont présentes pour les écouter, et qui se rassemblent petit à petit dans le lieu de culte. On peut apercevoir beaucoup de gravité sur les visages depuis le début de l'événement et tous ont une pensée pour les 238 otages, dont neuf Français toujours retenus à Gaza.

"On fait ce qu'on peut ici"

Au moment de l'attaque du Hamas, Nathalie était en Israël. Il était fondamental pour elle de venir apporter son soutien ce mardi soir. "On s'y attendait pas du tout, ça a été un choc. On se sent tellement bouleversés et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour être avec eux, par la pensée, par notre présence. Comme on ne peut pas être là-bas, on fait ce qu'on peut ici", regrette-t-elle.

Nathalie a pu rentrer dans la synagogue parisienne où de très nombreuses personnes sont venues se recueillir. Ce rassemblement qui se déroule ce mardi soir se tient sous la plus haute surveillance, avec des barrages de police dans toute la rue et des contrôles de police, dans ce contexte de montée de l'antisémitisme en France.