Israël-Hamas : l'Élysée envisage un «temps mémoriel» ultérieur pour les victimes françaises à Gaza

L'Élysée a dit lundi envisager un "temps mémoriel" à l'avenir pour les "victimes françaises des bombardements à Gaza", après l'hommage national qui sera présidé mercredi par Emmanuel Macron pour les victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël. La cérémonie de mercredi aux Invalides "vise à rendre hommage aux victimes d'un attentat terroriste majeur commis par le Hamas", a dit la présidence française à des journalistes.

Il s'agit de "42 concitoyens décédés" dans l'attaque du mouvement terroriste en Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils. Ainsi que de trois Français "toujours disparus et présumés otages".

La France insoumise "salue" la déclaration de l'Élysée

La France insoumise "salue" la déclaration de l'Elysée sur un possible "temps mémoriel" qui serait organisé pour les victimes françaises à Gaza, a déclaré lundi Mathilde Panot dans une déclaration transmise à l'AFP. "C'est une décision que nous saluons et une demande que j'avais adressée au président de la République (Emmanuel Macron) début novembre 2023. Nous nous associerons pleinement à cet hommage. Nous devons rendre hommage à toutes les victimes des crimes de guerre au Proche-Orient et oeuvrer pour la paix", a déclaré la cheffe des députés insoumis.