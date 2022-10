Isère : comment un cycliste a risqué sa vie en suivant l'itinéraire de son GPS

Loïc l'a échappé belle en Isère. Cet adolescent de 17 ans s'est fait une belle frayeur dans le massif de la Chartreuse au-dessus de Grenoble, où il tentait de rejoindre des amis à une fête. Sur son vélo, il suit un peu aveuglément le GPS de son téléphone qui le fait passer par un sentier pourtant fermé depuis l'année dernière à cause d'un éboulement. Le chemin est très escarpé, alors il abandonne son VTT et poursuit sa route à pied.

La nuit tombe, le jeune homme emprunte une via ferrata, mais sa progression est si difficile qu'il se retrouve soudain incapable d'avancer. Il se retrouve bloqué à flanc de falaise accroché à quelques touffes d'herbe sous ses pieds, à 100-150 mètres de vide.

Près de dix heures suspendu dans le vide

Loïc parvient tout de même à appeler les secours un peu avant minuit, mais les recherches de nuit sont compliquées. "On l'entendait siffler par moment, mais avec le bruit de l'eau de la cascade, on avait beaucoup de mal à distinguer d'où venaient ces sifflements", raconte le brigadier Nicolas Hersant, de la CRS-Alpes au micro d'Europe 1.

Le brigadier continue son récit : "On n'a pas réussi à le trouver parce qu'on pensait qu'il allait être dans la via ferrata bloquée, mais il a continué sans rien, sans aucune protection dans les tontes d'herbe. Jamais on n'aurait pu penser qu'il était passé à des étages supérieurs par rapport à notre position. C'est un miracle qu'il n'ait pas glissé, autrement ça aurait été une chute fatale", note-t-il.

Le jeune homme est effectivement un miraculé parce qu'il a passé toute la nuit, près de 10 heures, à flanc de falaise, avant d'être repéré par l'hélicoptère de la Sécurité civile et secouru sain et sauf.