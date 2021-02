Isabelle consulte constamment des médiums : "En un an, j’ai dépensé 7.000 euros"

TÉMOIGNAGE

Cela fait un an qu’Isabelle consulte régulièrement des médiums. Elle en parle comme d’une addiction parce qu’elle ne peut s’en empêcher et que cela lui coûte beaucoup d’argent. En un an, elle a dépensé près de 7.000 euros. Elle explique qu’elle se sent seule et s’inquiète pour sa mère âgée et malade, alors ces médiums lui apportent du réconfort. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Isabelle demande conseil à Olivier Delacroix pour se libérer de sa dépendance aux médiums.

"Depuis bientôt un an, je contacte des médiums. J’ai différents soucis concernant diverses situations. Je deviens presque addict, parce que ça me coûte beaucoup d’argent. Je commence à m’en sortir, mais ce n’est pas encore ça. C’est parti du fait que ma maman commence à être âgée. Elle a 88 ans. Il y a bientôt quatre ans, elle a fait un infarctus et ensuite, elle a eu un cancer. J’ai commencé à m’inquiéter. J'avais besoin d'aide, tout simplement. En contactant ces médiums, je cherchais d’abord du réconfort.

Ça me coûte beaucoup d'argent. Je ne m’en suis pas rendu compte au départ. Je suis entrée dans une espèce de spirale. Je leur dois encore de l’argent. Ils sont assez forts, parce qu’ils permettent de payer en plusieurs fois. J'accroche, il n’y a rien à faire. Je commence à en avoir assez, mais je ne sais pas comment faire pour m’en détacher. C’est comme une addiction. Depuis un an, j’ai dépensé environ 7.000 euros.

" Ça m’aide, mais ça me détruit aussi "

Comme je suis une personne seule - j’ai perdu mon mari et je n'ai pas d'enfant -, ils m’aident. Ça m’aide, mais ça me détruit aussi. C'est paradoxal. Comment faire pour m’en détacher ? J’en souffre beaucoup. J'ai beaucoup de soucis par rapport à ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ils m'apportent du bien. C'est pour ça que je n’arrive pas à décrocher. J'ai déjà consulté un psychologue. Sur le moment, ça me faisait du bien, mais pas après.

Certaines choses qu’ils m’ont dites se sont réalisées, mais d'autres non. C’étaient des choses importantes concernant ma maman. Elle est toujours avec moi. J’en suis très heureuse et je m’occupe beaucoup d’elle. Malheureusement, je travaille toujours. Si j’étais à la retraite, je ferais encore plus pour elle. Heureusement qu'il y a d’autres personnes qui s'occupent d'elle, notamment ses voisins. Ça m'aide beaucoup pour les courses. En ce moment, à cause du Covid-19, les magasins ferment à 18h. J’ai donc adapté mes horaires pour commencer plus tôt le matin et pouvoir faire les courses le soir.

Malheureusement, là où j'habite, je n’ai personne. J’ai des collègues avec qui je m’entends bien dans le cadre du travail, mais c’est tout. J’ai un excellent ami, mais il n’est pas seul, il a une copine. Donc, je respecte. Il me dit que je suis une personne très importante pour lui et qu’il est heureux de m’avoir rencontrée. Il m’a dit : ‘Heureusement que je t’ai dans ma vie parce qu’on peut parler de tout avec toi.’ Il apprécie que je sois ouverte d’esprit, avec une certaine culture."