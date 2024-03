INTERVIEW - Pâques en Corse : une occasion de «sortir de la vie ordinaire», philosophe le cardinal François Bustillo

Chaque année, partout dans le monde, ils se réunissent pour célébrer "l'extraordinaire". À l'occasion de Pâques, fête chrétienne qui porte la résurrection du Christ pour les croyants, de nombreuses processions, chants et autres traditions sont organisés, en France et particulièrement en Corse où la foi chrétienne y est très présente. "Elle y est plus visible, plus sensible. Elle est vécue. Je crois qu'on a besoin de moments dans la vie chrétienne et dans la vie ordinaire aussi, des moments où on sort de la vie ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire" expose le cardinal François Bustillo au micro d'Europe 1.

Une particularité corse

"Et la Semaine sainte en Corse est un moment extraordinaire. Il y a des processions, des chants, des cantiques concernant la foi venant de la tradition ancienne. Je crois que tous ces éléments nous invitent à mieux vivre la célébration de Pâques", complète-t-il. L'évêque d'Ajaccio se félicite que ces traditions perdurent, traces des racines chrétiennes de la France mais aussi des racines corses. À Pâques, les processions corses sont tellement spectaculaires qu'elles sont reconnues dans le monde entier et figurent même dans les guides de voyage.

Une particularité qui rend fier le cardinal François Bustillo. "Je le vois depuis que je suis arrivé ici, il y a presque trois ans, je vois que ces traditions sont soignées, mises en valeur. Et beaucoup des personnes venant du continent et d'ailleurs, regardent avec une certaine nostalgie d'un côté et avec une certaine envie de l'autre côté, cette tradition chrétienne", assure-t-il, espérant que cela réveille "un désir de Dieu" parmi certains spectateurs.

"L'unité" face à la montée des communautarismes

Face aux défis du présent, comme la montée des communautarismes, la montée de l'antisémitisme liée notamment à la situation au Proche-Orient et la guerre en Ukraine, avec les menaces de Vladimir Poutine contre l'Occident, il appelle à "l'unité".

"Ce qui m'inquiète le plus actuellement dans notre société, c'est la place de la violence. C'est pour quoi je prêche aujourd'hui l'unité, les uns avec les autres. Je pense que la dimension spirituelle, et en particulier du christianisme, peut apporter une vision pacifique et pacifiée avec les autres", philosophe l'évêque d'Ajaccio. Ce samedi signera la fin de la Semaine sainte, avant de célébrer le dimanche de Pâques.