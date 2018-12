Interpellé samedi, le "gilet jaune" Éric Drouet sera jugé ultérieurement

Éric Drouet, l'un des initiateurs des "gilets jaunes" interpellé samedi lors de l'"Acte 6" des manifestations à Paris, sera jugé ultérieurement et le parquet demande qu'il soit interdit de se présenter d'ici là dans la capitale, selon une source judiciaire.

Jugé pour "port d'arme prohibé de catégorie D". Éric Drouet doit être présenté dimanche matin à un magistrat du parquet de Paris "qui va lui notifier une date de convocation devant le tribunal correctionnel et demander son placement sous contrôle judiciaire d'ici cette audience", a indiqué cette source. Il sera jugé pour "port d'arme prohibé de catégorie D", après avoir été retrouvé porteur d'une sorte de matraque, et pour "participation à un groupement formé en vue de violences ou de dégradations", selon cette source.

Vers une interdiction du sol parisien ? Le parquet de Paris va demander aux juges des libertés et de la détention que son contrôle judiciaire comprenne l'interdiction de détenir une arme et de se présenter à Paris. Éric Drouet, 33 ans, un chauffeur routier de Melun, en Seine-et-Marne, est une des voix qui pèsent dans la contestation qu'il définit lui-même comme "populaire" et "totalement apolitique". C'est lui qui sur sa page Facebook avait appelé les "gilets jaunes" à commencer leur mobilisation parisienne de samedi à Versailles, avant de changer de destination et de les inviter à se rendre sur la butte Montmartre. Les manifestants avaient ensuite déambulé dans plusieurs quartiers de la capitale.

"Organiser une manifestation non déclarée, c'est un délit". Éric Drouet a été arrêté samedi vers 14h15 rue Vignon, dans le quartier de la Madeleine, au milieu de quelques dizaines de manifestants. "Éric Drouet a appelé à cette manifestation, sur les réseaux sociaux, il a donné un certain nombre de lieux de rendez-vous et il était présent sur ces lieux, donc c'est un organisateur, à ce titre-là c'est un délit d'organiser une manifestation non déclarée", a déclaré samedi soir sur BFMTV le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Un autre grief, celui de "participation à un groupement violent", a été retenu contre lui car il portait une matraque, a ajouté Laurent Nuñez. "La justice tranchera pour savoir s'il y a bien eu délit", sachant qu'"organiser une manifestation non déclarée, c'est un délit", a-t-il ajouté.

Créée mi-octobre, la page Facebook d'Éric Drouet appelant au "blocage national contre la hausse des carburants" a été rapidement suivie par des dizaines de milliers de personnes, amorçant la mobilisation nationale du 17 novembre, l'"acte I" des "gilets jaunes". Le parquet de Paris a par ailleurs annoncé dimanche que 60 personnes au total ont été placées en garde à vue dans la capitale samedi, dont 4 mineurs.