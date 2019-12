Intempéries dans le Sud-Est : le bilan monte à 6 morts

Une sixième victime des intempéries qui ont frappé le sud-est de la France a été retrouvée à Saint-Maime Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence), près de Manosque. "Elle a été emportée par le Largue alors qu'elle essayait de s'extraire de son véhicule", a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête, ajoutant que c'est le frère de la victime qui avait trouvé le corps.

Douze morts en une semaine

Plus tôt dans la journée, les gendarmes avaient trouvé sa voiture et identifié son occupante. Les enquêteurs de la gendarmerie se rendaient sur place en début d'après-midi. Les pluies diluviennes dans le Sud-Est de la France, une semaine après un épisode méditerranéen qui avait déjà fait six morts et un disparu, ont de nouveau fait plusieurs victimes.

Dimanche soir, trois occupants d'un hélicoptère de la Sécurité civile qui venait de décoller de Marignane (Bouches-du-Rhône) pour porter secours aux sinistrés du Var, ont péri dans le crash de leur appareil aux portes de Marseille, dans le massif de la Nerthe. Deux hommes ont aussi été emportés par les eaux dans le Var, à Fréjus et Saint-Paul-en-Forêt.