Intelligence artificielle, entreprenariat, robotique... Comment travaillerons-nous en 2035 ?

Comment travaillera-t-on dans le futur ? Quel métier exercera un collégien aujourd'hui âgé de 12 ans en 2035 ? Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce mercredi les résultats d’une étude réalisée par One point & Kantar. Et parmi les premiers enseignements, le fait que le modèle du salariat unique sera bousculé au profit d'un nouveau modèle d'entreprenariat.

2,3 activités différentes en moyenne par jour

En effet, actuellement en France, 8% seulement des actifs cumulent deux activités rémunérées. En 2035, selon les projections de cette étude, un collaborateur combinera en moyenne 2,3 activités différentes chaque jour. Un modèle en phase avec une génération qui privilégie la flexibilité plutôt que la sécurité.

C'est ce qu'explique Mathieu Fouquet, directeur des ressources humaines chez One Point. "On passe d'un homme normé, qui est dans un système, qui a une fidélité à une entreprise et à une carrière, à un homme entrepreneur. De sa vie professionnelle, personnelle et virtuelle. Et l'équilibre entre ces trois vies va donner énormément de nouveaux métiers."

60% des métiers amenés à être "augmentés"

Autre indicateur marquant de cette étude, le fait que 85% des métiers de 2035 n’existent pas encore. Le pourcentage est frappant : le développement de l’intelligence artificielle et de la robotique, bouleversent le marché du travail. Demain, 60% des métiers seront impactés. Ils ne seront pas supprimés mais plutôt "augmentés" : l’alliance entre les performances technologiques et les capacités cognitives de l’homme vont permettre de créer des milliers de nouveaux jobs.

"On va assister à la naissance de nouveaux métiers, 607.000 selon l'étude. Des métiers autour de la cybersécurité, de l'éthique et forcément de l'intelligence artificielle", a poursuivi Mathieu Fouquet. Si ces projections se confirment, nos adolescents pourraient donc devenir de supers entrepreneurs, pluriactifs, libres et épanouis.