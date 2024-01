Insultes, menaces, coups de poings… Le personnel soignant hospitalier face à la violence au quotidien

Insultes, menaces, coups de poings… Le personnel soignant hospitalier fait quotidiennement face à la violence. Au CHU de Nancy, il y a plus de 300 signalements en 2023 et plus de 800 interventions de la sécurité. "Il faut être malade pour s’en prendre à un professionnel de santé" : c’est le slogan qu’a choisi le gouvernement pour sa première campagne contre les violences et les agressions dont font trop souvent l’objet les personnels des hôpitaux ou des cabinets médicaux. Insultes, crachats, voire attaques physiques, le ministère de la Santé affiche sa tolérance zéro envers ces actes et encourage les victimes à systématiquement signaler ces faits. L’hôpital de Nancy (Meurthe-et-Moselle) y est confronté au quotidien.

"La tolérance zéro"

Mathilde est infirmière au CHRU de Nancy. Durant 12 ans, elle travaillait ici aux urgences, le service dans lequel le personnel est le plus souvent agressé. "C'est malheureusement quotidien les insultes. J'ai subi une agression physique en 2016. Un patient qui était mécontent de sa prise en charge et qui a été très agressif. J'ai pris un coup de pied, j'ai été projetée à plusieurs mètres plus loin et j'ai dû quitter mon service cette nuit-là. Psychologiquement, ce qui a été dur, c'est de me dire que j'ai été victime sur mon lieu de travail", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Plus de 300 agressions ont été signalées dans l'hôpital rien que l'année dernière et le service de sécurité, dont Jonathan Salzard est responsable, est intervenu près de 800 fois. "On retrouve régulièrement des gens avec des couteaux, avec des cutters, avec des ciseaux. Au milieu d'année, on a eu une personne mécontente. Elle a quitté l'établissement et est revenue une heure après avec une scie à métaux dans son sac", raconte-t-il. Jonathan donne même désormais des cours de self défense au personnel de l'hôpital.

Stopper ces violences est une priorité pour Nathalie Charton des ressources humaines. "La tolérance zéro pour tout ce qui est incivilité. C'était tout à fait inadmissible, on admettra plus", assure-t-elle. Et elle encourage tous les personnels à signaler la moindre agression.