Installer une borne électrique chez soi est désormais plus simple (et moins coûteux)

C'est l'un des nombreux changements notables qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021. Il est désormais plus simple (et moins coûteux) d'installer une borne de recharge pour véhicule électrique à votre domicile. Une mesure qui vise à améliorer l'une des principales faiblesses de la voiture électrique : la recharge. Europe 1 vous livre les détails de cette nouvelle incitation à passer à l'électrique, qui vient en sus d'un bonus jusqu'à 7.000 euros à l'achat d'une voiture équipée de cette motorisation.

Des incitations financières et des démarches simplifiées

Autre mesure qui touche directement le portefeuille : l'application d'une TVA réduite à 5,5% pour les frais d'installation d'une borne de recharge, ainsi que la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt, avec un plafond de 300 euros désormais. Une mesure élargie aux locataires et aux personnes qui vivent dans un immeuble neuf. Sans oublier qu'un nouveau décret simplifie les démarches pour les Français qui vivent dans une copropriété. Le principe du droit de prise reste en vigueur : votre borne est branchée sur le réseau électrique commun, mais c'est vous qui payez la consommation. Cette démarche peut se faire plus rapidement et n'est plus cantonnée à un parking couvert.

"Il me semble que la mayonnaise est en train de prendre", résume au micro d'Europe 1 Frédéric Renaudeau, fondateur de l'entreprise ZePlug, pour qui ces nouveautés vont dans le bon sens. "On est en train de doubler nos installations tous les semestres dans les immeubles collectifs. Tout le monde de la copropriété commence à bien s'y habituer et ça facilite grandement les choses."

Toutes ces évolutions, notamment dans les copropriétés, doivent permettre d'atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement de 100.000 d'ici à la fin de l'année. Pour l'instant, la France dépasse tout juste les 30.000.