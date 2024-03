Insécurité et criminalité, les défis des départements d'outre-mer

Émeutes et incendies à Fort-de-France, une commerçante tuée par balles à Pointe-à-Pitre ou encore une agente communale victime d’une agression avec armes en Guyane… La situation se dégrade dans les départements d'outre-mer. Ces actions pour le moins brutales se sont déroulées rien qu’en ce mois de mars. Et alors que les violences urbaines se sont multipliées ces derniers jours à travers la Guadeloupe, le maire du chef-lieu du département a même menacé de "remettre son tablier" face à un manque de moyens.

"Un tiers des meurtres commis en Martinique sont liés à des règlements de comptes"

Dans les outre-mer, les nombre d’homicides et d’agressions est bien plus élevé qu’en France hexagonale. Le taux de vols avec arme à feu, nettement supérieur à la moyenne nationale (0,1 vol pour 1.000 habitants), s’explique notamment par la forte circulation des armes. En Martinique, on compte ainsi près de 0,6 vol avec armes pour 1.000 habitants, 1,3 pour 1.000 en Guadeloupe, 2,5 pour 1.000 à Mayotte et même 3 vols avec armes pour 1.000 habitants en Guyane.

"Un tiers des meurtres commis en Martinique sont liés à des règlements de comptes" sur fond de trafic de stupéfiants, a déclaré Clarisse Taron, procureure de la République de Fort-de-France en décembre dernier. Les territoires d'outre-mer sont la principale porte d’entrée de la cocaïne en France, grâce notamment à l'acheminement par voie maritime dû à la proximité des départements avec les trois grands pays producteurs que sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie.

Mayotte, un département en crise

À Mayotte, la croissance de l’insécurité et le problème de l’immigration clandestine avaient même donné lieu à des mouvements sociaux qui ont paralysé l’île durant plusieurs semaines. La levée des derniers barrages n’a eu lieu qu’au début de ce mois-ci. Ce département, le plus jeune et le plus pauvre de France, réclamait la fin du séjour territorialisé, une spécificité propre à l’île où près d’un tiers de la population ne possède pas la nationalité française selon l’Insee. Le visa en résultant cantonne ses détenteurs sur l’archipel, ne leur permettant pas de se rendre dans un autre département français.

Proche des Comores et de Madagascar, Mayotte est soumise à de nombreuses pressions migratoires. Quand ses habitants atteignent la majorité, la moitié d’entre sont sans perspectives d’études ou d’emploi. De plus, la multiplication des expulsions a renforcé le nombre de mineurs isolés dont une partie entre dans la délinquance, intégrant des bandes dans une optique de survie.

La Guyane, un cas particulier

La particularité de la Guyane, c’est sa continentalité. Presque aussi grande que le Portugal, elle partage une frontière de 730 km avec le Brésil et une autre de 510 km avec le Suriname : des distances conséquentes et difficiles à contrôler. L’immigration ainsi que les trafics d’armes et de stupéfiants y sont donc facilités tout comme l’orpaillage illégal, une autre problématique source de criminalité sur laquelle le président de la République est attendu de pied ferme ces deux prochains jours.

Six ans après une première visite dans le département où il déclarait "ne pas être le Père Noël" en réponse à une question sur la création d’un hôpital, les Outre-mer dénoncent toujours en manque de considération. Marie Guévenoux, arrivée au ministère des Outre-mer en février dernier, est la quatrième titulaire du poste en vingt mois. "Dans ce gouvernement, il n’y a aucun ultramarin" avait déploré le député LIOT de Guadeloupe, Olivier Serva. "C’est pour le moins un désintérêt et […] plutôt du mépris."