Inondations dans le Sud-Ouest : vigilance rouge levée en Lot-et-Garonne

La vigilance rouge inondations a été levée jeudi en Lot-et-Garonne où le fleuve a atteint des "hauteurs exceptionnelles" selon vigicrues alors que la décrue s'est poursuivie dans les zones du Sud-Ouest touchées ces derniers jours par une importante montée des eaux, sans faire de victime. Le tronçon de la Garonne marmandaise placé en rouge mercredi a été rétrogradé en orange jeudi après-midi et la décrue a commencé mais "les niveaux resteront toutefois très élevés jusqu'à vendredi au moins", a prévenu vigicrues.

305 interventions de pompiers

A Marmande, la Garonne a atteint un pic à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, niveau d'eau qui n'avait plus été atteint depuis 40 ans et les deux ponts sur le fleuve restent fermés. Dans ce secteur, où le niveau était retombé à 9,50 m en milieu d'après-midi, "les riverains de Garonne sont habitués à ce genre d'événement", a expliqué le lieutenant Stéphane Varona, du SDIS 47. "Néanmoins la crue étant exceptionnelle puis qu'elle n'a pas été vue depuis 1981. Les gens ont été surpris et ont besoin d'évacuer leur domicile", a-t-il dit.

Selon la préfecture, les pompiers du Lot-et-Garonne ont effectué 305 interventions (mises en sécurité de biens, arbres sur la route, reconnaissances, sauvetages) depuis le début de l’événement météorologique "Justine" dans la nuit de vendredi à samedi et les crues qui l'ont suivi.

Des routes départementales toujours coupées

Jeudi matin, 45 routes départementales restaient coupées dans le Lot-et-Garonne, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées. Plus en aval sur la Garonne, dans le sud du département de la Gironde, un pic à 9,69m a été atteint vers 6h au niveau de La Réole, au plus haut depuis quarante ans. Le fleuve était peu ou prou à la même hauteur vers 16h, selon vigicrues.

"On a été obligés de sortir avec les enfants en bateau avec les pompiers parce que l'eau est montée en même pas une heure et demie ce matin", a expliqué à l'AFP Christophe, 49 ans. "Quand vous voyez les meubles qui flottent dans la maison, c'est vraiment impressionnant. Surtout quand il y a des enfants avec nous, c'est terrible".

"C'est un peu du même style qu'en 1981. Après, ça fait partie de La Garonne, c'est du vivant. Donc il faut toujours être vigilants", a estimé Luc Darcos, un adjoint au maire de La Réole. En Gironde, les pompiers ont procédé à 56 évacuations et 22 mises en sécurité dans ce secteur de La Réole et de Langon, où plusieurs routes restaient fermées à la circulation.

Jusqu'à 2.000 foyers privés d'électricité

Dans les Landes, le niveau des cours d'eau continuait à la baisse, comme la Midouze à Tartas, petite ville dont la partie basse a été inondée deux fois en un mois, et à Dax sur l'Adour. Une trentaine de routes sont toujours fermées. Les inondations dans le Sud-Ouest ont privé d'électricité jusqu'à 2.000 foyers, pour les trois-quarts en Lot-et-Garonne, au plus fort des coupures mercredi matin, a expliqué jeudi un responsable de la direction Enedis Aquitaine nord (Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne).

Jeudi à la mi-journée, le courant n'avait pas été rétabli chez une centaine de clients, tous en Lot-et-Garonne, a ajouté Patrick Rousseau.