Antisémitisme : un rassemblement à l'appel de LFI dimanche au Vél d'Hiv' interdit par la préfecture

Un rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel de la France insoumise prévu dimanche matin près de l'emplacement du Vél d'Hiv' à Paris a été interdit samedi, car déclaré trop tardivement, mais les organisateurs pourront procéder à un dépôt de gerbes, a annoncé la préfecture de police. Le rassemblement devait réunir environ 500 personnes, avec des prises de parole et un dépôt de gerbes de fleurs au square des Martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver, dans le 15e arrondissement, a indiqué la préfecture de police dans un communiqué.

Faire bloc "sans l'extrême droite"

Le préfet de police Laurent Nuñez, "saisi vendredi de la demande, a immédiatement prévenu les organisateurs que la déclaration de la manifestation avait été transmise en dehors du délai légal de trois jours francs avant l'événement", assure le communiqué. "Les déclarants ont indiqué renoncer au rassemblement revendicatif tel que prévu initialement et organiser un simple dépôt de gerbes devant le monument commémoratif de la rafle, situé dans le jardin, suivi d'une prise de parole rapide", ajoute la préfecture de police. Ce dépôt de gerbes de fleurs doit avoir lieu à 11 heures.

La manifestation avait été déclarée par l'Union étudiante, l'Union syndicale lycéenne et LFI, selon la préfecture de police. "Face aux discours et actes antisémites, islamophobes et contre toutes les formes de racisme", "faisons bloc", "sans l'extrême droite", avait posté vendredi soir sur le réseau social X (ex-Twitter) la cheffe de file des députés Insoumis, Mathilde Panot. Le parti de Jean-Luc Mélenchon et ses députés ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la grande marche contre l'antisémitisme prévue dimanche après-midi à Paris à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, en dénonçant la présence annoncée du RN.