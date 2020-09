INFORMATION EUROPE 1 - Viols d'une septuagénaire et d'une fillette : l'un des suspects passe aux aveux

INFO EUROPE 1

Il est passé aux aveux. L'un des deux hommes interpellés pour les viols d'une femme de 73 ans et d'une fillette de 9 ans a avoué le premier crime, selon nos informations. Les analyses ADN indiquent que cet individu de 31 ans est également impliqué dans le viol de l'enfant, commis 48 heures plus tard. En outre, son signalement correspond aux descriptions faites par les deux victimes. Il avait été interpellé et placé en garde à vue lundi, avec un autre suspect de 27 ans. Tous deux sont déjà connus des services d'enquête pour différents délits. Les forces de l'ordre avaient pu les arrêter après une traque qui a duré plus de deux jours dans l'Ouest du pays.

Une traque de deux jours

Le trentenaire avait été retrouvé grâce à sa voiture, volée, signalée vendredi après le premier viol, celui de la septuagénaire, commis près de Saumur. C'est avec ce même véhicule que l'agresseur avait kidnappé la fillette de 9 ans à 80 kilomètres de là, dimanche soir. L'enfant allait alors chercher du pain dans une zone pavillonnaire près de Poitiers lorsqu'elle avait été enlevée. L'homme l'a relâchée une heure après les faits.

Finalement, les forces de l'ordre avaient retrouvé la voiture près de Saumur et avaient arrêté le conducteur et son passager.