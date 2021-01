INFORMATION EUROPE 1 - Un possible violeur en série arrêté près de Toulouse

Selon les informations recueillies par Europe 1, un possible violeur en série a été arrêté mardi près de Toulouse par les enquêteurs de la police judiciaire de Limoges. Cet homme de 29 ans pourrait avoir fait une dizaine de victimes depuis 2014 dans plusieurs villes de France. Le suspect se faisait passer pour un jeune chanteur en vogue pour mieux attirer ses victimes. Sur internet, il se faisait passer pour Ma2x, le jeune chanteur de rap et R'n'B originaire de Rouen. Mais une fois face à ses victimes lors de rendez-vous, il prétendait finalement être le manager du chanteur.

Un faux rappeur

Et il finissait par passer à l’acte, commettant des violences, des viols, parfois avec séquestration. D’après les informations d'Europe 1, la première plainte remonte à 2014 et la dernière à 2020, pour une dizaine d’affaires au total, éparpillées entre Paris, Limoges, Blois et Nevers. C’est finalement la police judiciaire de la direction territoriale de Limoges qui a réussi à recouper ces dossiers au mode opératoire identique avec un même suspect, déjà connu de la police. Un homme déjà arrêté il y a une quinzaine d’années, pour agression sexuelle.

C’est près de Toulouse que les policiers l’ont retrouvé et arrêté mardi. Dès la fin de sa garde à vue jeudi, il sera présenté au procureur, puis à un juge pour être mis en examen.