INFORMATION EUROPE 1 - David Patterson, condamné à perpétuité après une attaque à la voiture-bélier, va faire appel

David Patterson, condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité le 15 avril pour avoir foncé sur la terrasse d’une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, le 14 août 2017, va faire appel, a appris Europe 1 jeudi. Âgé de 36 ans, cet homme a écopé de la peine la plus lourde du droit français. Il était poursuivi pour avoir tué une adolescente de 13 ans et blessé une dizaine d’autres personnes qui étaient attablées.

Lors de son procès, qui s’est tenu devant la cour d’assises de Melun entre le 30 mars et le 15 avril, David Patterson a reconnu les faits mais a toujours nié avoir eu l’intention de tuer. Ce soir du 14 août 2017, il a expliqué qu’il était "en grande détresse" et qu’il a été victime d’une bouffée délirante. En prison depuis son arrestation le jour des faits, il suit un traitement psychiatrique lourd. Après le verdict, Betty, la mère de l’adolescente décédée, avait partagé son émotion sur Europe 1. "On a été vengé, on a honoré la mémoire de notre fille. Merci à la justice", avait-elle déclaré.