INFORMATION EUROPE 1 - Braquage d’Aubervilliers : un complice mis en examen

Le cercle s'agrandit autour du convoyeur de la société Loomis qui avait braqué près de 3 millions d'euros le 11 février 2019 à Aubervilliers. Selon des informations d’Europe 1, un nouveau complice a été mis en examen, et il a avoué aux enquêteurs que le coup était préparé de longue date.

Ce jeune patron d'une salle de sport dans le Nord de la France avait rencontré Adrien Derbez, le convoyeur à l’origine du braquage, grâce à leur passion commune de la boxe thaïe quelques années plus tôt. Restés en contact, les deux hommes sont même partis en 2018 en Serbie pour un stage commando avec au programme d’entrainement au tir au pistolet et à la kalachnikov.

"Adrien était déterminé"

Selon nos informations un ou deux mois avant les faits, les deux hommes se sont rencontrés pour parler du coup que préparait le convoyeur, puis à nouveau une semaine avant dans un hôtel de Roissy. "Adrien était déterminé", a même précisé son complice présumé devant les enquêteurs avant de reconnaître que lui-même aurait dû avoir un rôle actif dans cette affaire puisqu'il était chargé d'exfiltrer le convoyeur de sa planque d'Amiens après le braquage.

Mais malgré les 200.000 euros perçus comme part du butin, cette exfiltration n'a pas eu lieu et le convoyeur a été arrêté. Son hébergeur s'était rendu une semaine plus tard, mais avec ce nouveau complice présumé le caractère prémédité et minutieusement préparé de cette l'affaire se précise. Sauf que le mystère reste toujours entier sur quelques 2 millions d'euros issus du butin et toujours évaporés dans la nature.