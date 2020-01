INFO EUROPE 1 - Une "mule" interpellée à Orly avec 150 boulettes de cocaïne dans le corps

Un homme a été interpellé mardi à l’aéroport d’Orly avec 150 boulettes de cocaïne dans le corps, soit l’équivalent d’1,5 kilo de drogue dans les intestins. Il voyageait au départ de Cayenne en Guyane. Le suspect dont l’identité n’est pas encore établie a été placé en garde à vue. Chaque année, plusieurs dizaines de mules dites guyanaises sont arrêtées à Orly. Elles transportent de la drogue qu’elles ont ingérée, les quantités varient de quelques centaines de grammes à plus d’un kilo. Une enquête a été ouverte et confiée à l’OFAST, le nouvel office anti-stupéfiants.

Un vaste coup de filet anti-drogue réalisé lundi

Cette arrestation survient après un important coup de filet des autorités, le même jour, qui a permis de démanteler un vaste trafic de cocaïne qui alimentait la Bretagne et les Hauts-de-France depuis la Guyane. Après un an d'enquête, 29 personnes interpellées, 16 écrouées et 13 remises en liberté. Toute la filière a été neutralisée. Plus de 4 kilos de cocaïne ont été saisis à cette occasion, ainsi que 100.000 euros.