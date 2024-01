INFO EUROPE 1 – L’ecstasy inonde le marché français des stupéfiants

C’est un point de vigilance absolue pour les services antidrogue en France. L’ecstasy, majoritairement composée de MDMA, est la drogue de synthèse la plus consommée et la plus saisie en France. Selon les informations d’Europe 1, l’année 2023 s’annonce record. Alors que les chiffres ne sont pas encore totalement consolidés, la trajectoire en tout cas devrait être historique avec plus de 4 millions de cachets saisis, soit une hausse de 180% par rapport à l’année 2022.

En dix ans, les saisies d’ecstasy auront été multipliées par 10. La France se trouve effectivement à un carrefour stratégique du trafic international puisque les comprimés saisis proviennent principalement des Pays-Bas et de la Belgique, premiers pays producteurs d’ecstasy au monde avec un savoir-faire et une puissance quasi industrielle développés par les groupes criminels qui s’y trouvent.

400.000 Français en ont consommé au moins une fois en 2022

L’Hexagone se retrouve donc sur la route d’exportation vers l’Espagne, le Royaume-Uni, et même le Maghreb où la demande est de plus en plus forte. Selon l’OFDT, 400.000 Français âgés de 11 à 75 ans ont consommé en 2022 au moins une fois de l’ecstasy et près de 2 millions au moins une fois au cours de leur vie.

Parmi les saisies les plus notables, en octobre dernier près de 18.000 comprimés ont été saisis sur un point de deal de Vaulx-en-Velin ou encore 55.000 chez un trafiquant de Mérignac en juillet dernier.