INFO EUROPE 1 - La SNCF met en place un TGV spécial pour les réfugiés ukrainiens

Un train spécial pour les réfugiés ukrainiens. Jusque-là, les réfugiés ukrainiens se voyaient offrir un billet gratuit pour monter à bord de TGV ou de trains Intercités afin de circuler en France. Mais devant l'afflux grandissant de personnes ayant fui l'Ukraine, la SNCF adapte son dispositif et fait circuler dès samedi un TGV spécialement à leur attention, entre Paris et Barcelone.

Accompagner les réfugiés en transit

Une opération qui va mobiliser toutes les gares parisiennes, à commencer par la Gare de l'Est puisque beaucoup arrivent d'Allemagne. Une large majorité des réfugiés ukrainiens sont en transit, soit vers une autre ville française, soit dans la plupart des cas vers un autre pays. L'Espagne et le Portugal font partie des destinations qui reviennent souvent.

Et pour cause, une forte communauté ukrainienne se met en place à Lisbonne par exemple pour accueillir des femmes, enfants et personnes âgées. C'est ce que constate Manon Guérin, qui coordonne ce dispositif à la Gare de Lyon : "Nous accueillons entre 300 et 500 réfugiés chaque jour gare de Lyon. En collaboration avec la Croix Rouge qui va les accompagner pour une solution d'hébergement ou pour des démarches administratives. Et on ouvre un train supplémentaire à partir de demain, chaque jour, pour acheminer un maximum de réfugiés en Espagne".

>> LIRE AUSSI - En République Dominicaine, les touristes russes et ukrainiens coincés dans les stations balnéaires

Des bénévoles russophones

En gare, de nombreux cheminots de la SNCF se sont portés volontaires pour aider à mettre en place le dispositif d'accompagnement. Et des bénévoles russophones se sont aussi organisés spontanément via les réseaux sociaux pour se relayer et venir assurer la traduction auprès des réfugiés ukrainiens.