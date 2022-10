INFO EUROPE 1 - Contrôles, interpellations... Le bilan de l'opération de lutte contre le crack à Paris

Le nombre de contrôles dans l'opération du crack mercredi matin à Paris s'élève à 211, selon un bilan consulté par Europe 1. Au total, 52 infractions à la législation sur les étrangers ont été relevées. 39 personnes ont été interpellées, dont 17 pour fiches de recherche, deux pour ventes à la sauvette, six pour infraction à la législation sur les stupéfiants, deux pour vérifications, onze pour port d'arme prohibé de catégorie D et enfin un pour recel de vol.

Lors de la fouille du camp, une arme semi-automatique de calibre 9 mm, dépourvue de chargeur, a été effectivement découverte sous le périphérique parisien. Au cours de cette opération, 63 personnes dont neuf femmes ont également été mises à l'abri.

Le campement de Forceval démantelé mercredi matin

Lieu de rassemblement des consommateurs de crack depuis un an dans le nord-est de Paris, le campement de Forceval a été démantelé mercredi par la police dans le but d'empêcher sa reconstitution ailleurs dans la capitale, mais des élus et associations en doutent.

Entamée peu avant 7 heures, l'opération d'expulsion semblait bouclée quelques heures plus tard et les abris, des cabanes ou des tentes, ont été démontés par les services de nettoyage de la ville de Paris.