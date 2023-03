Inflation : la consommation des ménages a reculé de 0,8% en février

La consommation des ménages en France a reculé de 0,8% en février par rapport au mois précédent, affectée par des dépenses moindres dans l'alimentation et les biens fabriqués, a rapporté vendredi l'Insee. Après un rebond revu à la hausse de 1,7% en janvier, les dépenses de consommation des ménages ont pâti d'un net repli de 1,2% des achats de biens alimentaires et de 0,9% pour ceux de biens fabriqués dans un contexte de forte inflation, tandis que la consommation en énergie est restée quasi stable (+0,1%), a précisé l'Institut national de la statistique.

Sur un an, on dénombre une baisse générale d'environ 5%. Dans le cas des produits alimentaires, sur un an, elle baisse de 8,3 %. Des chiffres qui prouvent que, pour le même prix, le nombre de produits dans notre caddie s'est bien réduit ces douze derniers mois. Et pour cause : l'inflation des prix des produits alimentaires est de 15,8 % en mars sur un an.

Une baisse en trompe-l'œil

L'inflation, quant à elle, est en baisse au mois de mars. Comment l'expliquer ? C'est l'effet de l'énergie. Il s'agit en réalité d'une baisse en trompe-l'œil. L'inflation s'élève à 5,6% en mars, après une inflation de 6,3% en février. Dans le détail, c'est donc le poids de la baisse des prix de l'énergie. En mars, ils augmentaient de 4,9% sur un an - c'était 14,1% sur un an en février.