Indre : des croix gammées taguées sur des panneaux électoraux

Des croix gammées et celtiques ont été taguées à la bombe de peinture rouge et bleue sur des panneaux électoraux à Oulches, un village de 400 habitants dans l'Indre, a indiqué dimanche à l'AFP le maire, qui va porter plainte. Le nombre "88", qui correspond à la lettre "h" dans l'alphabet et est considéré comme un signe de reconnaissance néonazi - abréviation de "Heil Hitler" - a également été tagué.

Les panneaux tous tagués sauf ceux du RN

"Nous avons des panneaux électoraux près de la mairie qui ont été tagués cette nuit (samedi à dimanche, NDLR) avec des croix gammées et celtiques, à l'exception de l'affiche des candidats du Rassemblement national", a expliqué Claude Mériot, confirmant une information de La Nouvelle République.

Selon l'élu, qui se dit "indigné" et va déposer plainte, "les auteurs supposés font partie d'un groupe extérieur au village qui a loué la salle des fêtes pour faire la fête". "Le voisinage a même entendu des saluts nazis pendant la soirée de la part de ces personnes dont certaines étaient passablement avinées", a-t-il précisé.