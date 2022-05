INFO EUROPE 1 - Incidents au Stade de France : 15 gardes en vue en cours, aucun supporter étranger

Deux jours après les débordements en marge de la finale de la Ligue des champions samedi soir au Stade de France, un premier bilan policier a été dressé pour le département de la Seine-Saint-Denis. Selon les informations d'Europe 1, il y a eu 81 interpellations à la suite des nombreux incidents. Parmi elles, 14 concernaient des ressortissants britanniques dont neuf pour des faits d'intrusion. Et une seule, un supporter espagnol. Aussi, 48 personnes ont été placées en garde à vue, dont seulement deux Britanniques et aucun citoyen espagnol. Seules 15 gardes à vue sont toujours en cours, et aucune ne concerne un supporter étranger.

De multiples infractions relevées

Le reste des interpellations vise des habitants locaux. Les infractions mentionnées sont multiples. Elles vont des vols avec violence, vols en réunion, vols à la tire, participation à un groupement armé, dégradation, intrusions, outrages, vols à la roulotte, recel et violences volontaires.