Incendie en cours dans les Bouches-du-Rhône : "un travail harassant" attend les pompiers

INTERVIEW

Quelque 500 hectares de végétation ont été parcourus lundi par un important incendie qui s'est déclenché à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, obligeant les pompiers à protéger des habitations et à procéder à quelques évacuations. Sur Europe 1 mardi, le capitaine Stéphane Guyot, responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône, a détaillé l'entendue des dégâts, au lendemain du déclenchement de ce feu.

Selon Stéphane Guyot, ce "violent incendie" s'est déclenché lundi "vers 14 heures, sur la commune d'Istres", avant de s'étendre à Martigues, Saint-Mitre-les-Remparts et Porc-de-Bouc. Mardi, l'incendie était partiellement contrôlé, d'après le capitaine. "Ce matin, à cette heure-ci [7h30], le flux ne progresse plus", rassure-t-il.

Encore 900 pompiers sur place

Aidés par sept avions Canadair, un Dash et un hélicoptère bombardier d'eau, "900 sapeurs-pompiers" sont encore mobilisés "sur le terrain", affirme Stéphane Guyot, précisant qu'ils "ont lutté toute la nuit d'arrache-pied pour éteindre les reprises de l'incendie qu'il y a pu avoir sur le flanc droit et à l'arrière du flanc gauche". "Ils vont continuer un travail harassant", prévoit le responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône. Certaines zones sont encore difficiles d'accès pour les pompiers, selon lui.

D'après Stéphane Guyot, "entre 450 et 500 hectares de forêt" sont "partis en fumée". Le feu passant parfois près de zones urbanisées, les pompiers ont dû se déployer pour mettre en sécurité des habitations et des installations. Une cinquantaine de pompiers du Puy-de-Dôme ont ainsi réussi à empêcher le feu de toucher des habitations dans un lotissement du quartier Saint-Jean à Martigues, a aussi constaté ce photographe de l'AFP. Deux familles ont été évacuées préventivement car le feu menaçait leur maison. Stéphane Guyot confirme que "quelques maisons ont été endommagées par les flammes et les fumées". Mais pour le moment, les pompiers ne connaissent pas l'ampleur des dégâts avec précision.

Les résidents d'une maison de retraite ont également été confinés par mesure de précaution, a indiqué une porte-parole des pompiers à l'AFP. Des gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées à Istres, Martigues et Port-de-Bouc.

Des pompiers blessés et intoxiqués

"Quelques sapeurs-pompiers ont été légèrement intoxiqués ou légèrement blessés", ajoute le capitaine. Mais leur état n'est pas préoccupant. "Aucun n'a été transporté vers des centres hospitaliers", souligne Stéphane Guyot qui ne rapporte "pas d’inquiétude vis-à-vis de ces sapeurs-pompiers".

Au total, environ "1.300 pompiers" ont été envoyés sur place, précise Stéphane Guyot. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont été rejoints par un "bataillon des marins pompiers de Marseille et par des renforts issus d'autres départements", détaille-t-il, en saluant une "solidarité nationale".

L'ensemble des 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont placés depuis ce week-end en "risque incendie très élevé" en raison de la chaleur et du vent, ce qui signifie notamment une interdiction d'accès pour le public. Dans la nuit du 4 au 5 août, un incendie avait ravagé plus de 1.000 hectares dans une zone très touristique de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui avait nécessité l'évacuation, y compris par la mer, de plusieurs centaines de personnes.