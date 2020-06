Incendie dans une usine Seveso d'agrocarburants près de Rouen

Un incendie s'est déclenché vendredi sur un site Seveso (seuil bas) près de Rouen, après qu'une explosion a eu lieu au sein de l'usine de biocarburants Saipol située à Grand-Couronne en Normandie, a annoncé la police.

"Incident usine Saipol à Grand Couronne (site Seveso) POI (plan d'opération interne, ndrl) déclenché, sapeurs pompiers sur place. Respectez le périmètre de sécurité de 500 m mis en place", a tweeté la police nationale de Seine-Maritime.

[#Incendie]⚠️Incident Usine Saipol à Grand-Couronne (site SEVESO).

POI déclenché, sapeurs-pompiers @Sdis76 sur place. Respectez le périmètre de sécurité de 500 mètres mis en place.⚠️

Respecter les consignes transmises sur place.

➡️https://t.co/a1gRMyZT3Npic.twitter.com/ch2zfv5u0D — Police nationale 76 (@PoliceNat76) March 13, 2020

"Pas de blessé"

Selon les informations deFrance Bleu Normandie, l'explosion s'est produite et un début d'incendie s'est déclaré au sein de l'usine. Les salariés ont alors commencé à éteindre le feu en attendant les secours, arrivés sur place peu après. Les salariés étaient environ 50 sur place, et ont été immédiatement évacués.

Le maire de Grand-Couronne, Patrice Dupray, citant des informations que lui a communiqué la préfecture, a déclaré qu'il n'y avait "pas de blessé" et que le sinistre était "en voie de résolution". Dans un entretien vidéo accordé au site Normandie actu, il a assuré qu'il n'y avait pas de risque de pollution et que le seul produit dangereux dans l'usine était un "stockage d'exane" qui avait été "mis hors feu". "On fait de l'huile et de l'alimentation animale ici. Ce n'est pas Lubrizol", a-t-il ajouté.

Une explosion sur le site de Dieppe en 2018

Les syndicats ont également réagi : "Malgré les incendies de Lubrizol et de la raffinerie Total à Gonfreville le 14 décembre dernier, nous constatons que les industriels n'ont pas pris de mesures de sécurité renforcés, que les ministères du Travail et de l'environnement n'ont pas mis les moyens nécessaires pour multiplier les contrôles en matière de risques incendies et explosion" a déploré la CGT dans communiqué.

Le groupe Saipol, entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la transformation des graines oléagineuses pour la production d'huiles et de biodiesel, possède plusieurs sites en France dont les usines de Grand-Couronne et de Dieppe (Seine-Maritime). En février 2018, à Dieppe, deux personnes sont mortes après une explosion dans l'usine. Saipol et un sous-traitant ont été mis en examen pour homicide involontaire.