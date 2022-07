Incendie dans les Cévennes : 600 hectares brûlés, le méga-feu loin d'être maîtrisé

Un "méga-feu" était toujours en cours ce vendredi dans les Cévennes gardoises. Le feu a éclaté jeudi en fin d'après-midi près de Bessèges avant de se propager rapidement dans un secteur difficile d'accès pour les pompiers. Le feu, attisé par un fort mistral, pourrait durer plusieurs jours.

Les habitants doivent rester confinés

À l'heure actuelle, 680 sapeurs-pompiers sont engagés pour lutter contre deux feux. Celui de Générac, qui a parcouru 280 hectares, est resté sous surveillance active et celui de Bessèges, où 620 hectares ont brûlé. Il progresse moins vite mais n'est toujours pas maîtrisé. Heureusement, pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. Les habitants doivent simplement rester confinés. Et pour ce qui est des dégâts, une maison a été détruite sur la commune de Bordezac et un garage à Bessèges.

Des températures élevées et un vent extrêmement important

Le lieutenant colonel à Grigny reste sur le qui vive : "Il y a deux aspects dans les risques d'aujourd'hui. Il y a une lisière qui échappe, c'est à dire qui propage le feu à une zone extrêmement boisée et non brûlée. Le risque est que cela crée un effet de chalumeau sur une nouvelle zone et que cela relance le feu à l'identique avec la même violence que celle qu'on a connue hier. Le deuxième risque pèse sur tout le département : les températures élevées, une sécheresse marquée et un vent extrêmement important".