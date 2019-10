Incendie à Rouen : des perquisitions en cours dans les locaux administratifs des usines Lubrizol et Normandie Logistique

Deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso à Rouen, des perquisitions sont en cours sur le site d'après une source judiciaire. Elles concernent les locaux administratifs des usines Lubrizol et Normandie Logistique. Ces perquisitions sont menées par les enquêteurs, accompagnés d'un magistrat et d'un assistant spécialisé du pôle santé publique du parquet de Paris.

Au cours de l'incendie, 5.253 tonnes de produits chimiques ont été détruits. Les habitants et agriculteurs ne cachent pas leur inquiétude et réclament plus de transparence aux services de l'Etat.

Jeudi, le Sénat a voté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête "afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol".