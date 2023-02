Immobilier : Altarea acquiert à 100% Woodeum, le spécialiste du bois

Altarea, deuxième promoteur immobilier français, a annoncé mardi avoir racheté à 100% Woodeum, spécialiste de la construction d'immeubles en bois, dont il détenait 50% depuis 2019."Déjà actionnaire de Woodeum à hauteur de 50% du capital depuis juillet 2019, Altarea annonce avoir acquis ce jour le solde du capital de Woodeum auprès de WO2 Holding, et devient ainsi actionnaire unique de la marque leader en France de l'immobilier résidentiel bas carbone en bois massif", indique le groupe dans un communiqué.

La construction en bois est en pleine croissance

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. En 2019, quand Altarea avait acquis 50% des parts de Woodeum, elle avait déboursé environ 100 millions d'euros. Créé en 2014, Woodeum, promoteur spécialisé dans la construction en bois, emploie 80 personnes et revendique 3.000 logements en développement en France. Très présent en Ile-de-France, il a également livré, en tandem avec Eiffage, la tour Hyperion à Bordeaux. Woodeum bénéficiera de moyens financiers accrus, promet Altarea, qui entend anticiper les prochains seuils de la réglementation environnementale "RE2020" sur la construction neuve.

Entrée en vigueur début 2022, cette réglementation favorise les matériaux biosourcés (d'origine animale ou végétale) comme le bois, moins émetteurs de gaz à effet de serre que le béton. Altarea souhaite que Woodeum étende sa présence à l'ensemble du territoire français, et lui fixe un objectif "à terme" de 2.000 logements produits par an, soit "à horizon 2026", a précisé une porte-parole du groupe. "Comme pour toutes ses marques, Altarea sera pour Woodeum un véritable incubateur qui lui permettra d'accélérer son développement. Cette opération témoigne de notre ambition de développer un immobilier bas carbone et de répondre ainsi aux attentes des territoires comme des habitants", affirme le directeur général d'Altarea, Jacques Ehrmann, cité dans le communiqué.