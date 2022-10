Immigration : pour Eric Zemmour, «Édouard Philippe est un immigrationniste»

Serveurs, infirmières, ouvrier… La pénurie de main d'œuvre n'en finit pas de faire la une de l'actualité. Interrogé sur la question dans le journal Le Parisien, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe souhaite une nouvelle approche sur l'immigration pour réduire les pénuries. L'ancien chef du gouvernement souhaite des quotas par professions. Une hérésie pour le président du parti "Reconquête!".

"Les gens comme Édouard Philippe veulent toujours plus d'immigration", assure Éric Zemmour, soulignant que "oui, il (Edouard Philippe) est un immigrationniste". "Car en réalité, la droite centriste, la droite juppéiste, veut toujours plus d'immigration (...). On a déjà une immigration légale colossale, qu'il faudrait arrêter, uniquement par le droit", ajoute le président de Reconquête.

Réduire l'assistanat

"Et Édouard Philippe ne dit pas qu'il va supprimer ses droits. Non, il les garde et en plus, il ajoute des quotas de profession !", s'exclame l'ancien candidat à la présidentielle. Car pour répondre aux besoins des entreprises, "il faut former les gens, il faut réformer les allocations chômage et réduire l'assistanat", prône Eric Zemmour.

"L'assistanat est un cancer pour la France. Il faut le réduire et le supprimer pour les étrangers", poursuit-il. Car Eric Zemmour l'assure : "Notre pays est face à un bouleversement (de population ndlr). Des propos qui reprennent la théorie extrémiste du "grand remplacement", qui restent très décriés dans le monde politique.