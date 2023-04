Immeuble effondré rue de Tivoli : un hommage organisé ce samedi matin par «Marseille en colère»

Après le drame, place au recueillement. Les marseillais et marseillaises "meurtris et solidaires" sont appelés à se rassembler ce samedi à 11h30 en hommage aux huit personnes décédées dans l’effondrement d’un immeuble, rue de Tivoli. Une nécessité selon Kaouther Ben Mohammed, fondatrice de l'association Marseille en colère, qui organise l'événement. Même si les causes ne sont pas les mêmes, tous ont en tête le traumatisme de la rue d'Aubagne, il y a cinq ans. "Les Marseillais ont besoin de se retrouver", avance la présidente de Marseille en colère.

"Cela a ravivé une douleur"

"Les Marseillais ont besoin de se parler, ont besoin de dire leur traumatisme. Des tonnes de gravats à terre, ces huit personnes qui ne retrouveront jamais leur famille, qui ont été ensevelies. Mais c'est aussi des centaines de délogés, dont le sort n'est pas connu pour le moment puisque le périmètre de sécurité a été agrandi", détaille-t-elle.

"C'est important de dire et aux familles de victimes et aux riverains concernés et aux témoins, et par extension aux Marseillais, qui ont senti cette secousse et pour qui cela a ravivé une douleur, de leur dire que nous sommes là et que tout le monde pourra compter sur chacun d'entre nous", conclut Kaouther Ben Mohammed.

Série d'enquêtes menée par la Ville

Une série d'enquête est diligentée par la mairie de Marseille afin d'étudier la stabilité des structures au sol, dans l'espoir que cela ne puisse se reproduire. "Le principe, et on le comprendra, c'est d'abord de s'assurer qu'il n'y a aucun risque encouru avant que ces personnes ne puissent rejoindre leur domicile. C'est un drame d'ampleur et donc évidemment, la totalité de la ville s'est mobilisée, les fonctionnaires mais la population également. C'est l'occasion d'un grand élan de solidarité", ajoute Jean-Pierre Cochet, adjoint au maire de Marseille.

Ce samedi soir, les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront aussi un brassard noir en hommage eux aussi aux victimes, lors de leur match contre Troyes.