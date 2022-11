«Ils ont des tarifs Lidl» : le géant du hard-discount lance sa première «e-station»

Electra, Ionity, TotalEnergies, Fastned... La liste d'acteurs de la mobilité électrique, qui développent des stations de recharge en France, ne cesse de s'allonger. Dernier en date : Lidl. Si le distributeur mettait déjà à la disposition de ses clients, une borne de charge rapide dans quasiment tous ses magasins, l'Allemand a décidé de changer de dimension.

Casser les prix

Alors, sur le parking du magasin de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, se dresse désormais une grande station de recharge. Comprenant 13 chargeurs ultra-rapides, elle se situe à seulement quelques centaines de mètres de l'autoroute A6. Et le hard-discounter casse les prix de la recharge. Seulement 40 centimes du kWh sur ces bornes les plus rapides, quand Fastned affiche un tarif de 0.59 centimes d'euros par kWh et que Ionity le facture 79 centimes d'euros, sur ces bornes 350 kW !

Les prix affichés dans la première station de Lidl / Crédits : Jean-Luc Boujon

"On a des puissances différentes sur le parc. Donc le client va retrouver des bornes de 90, 180 et 360 kW", qui vont lui permettre de choisir au mieux ce dont il a besoin, explique Matthieu Fréchon, directeur technique chez Lidl. "La borne de 360 kW est la borne la plus puissante actuellement installée en France. Et dessus, les derniers modèles (disposant d'une architecture 800 volts) peuvent recharger en 15 à 20 minutes", souligne-t-il.

D'autres stations en approche

Objectif pour Lidl, conquérir les électromobilistes. "Ils ont des tarifs Lidl", ironise Sébastien. "'On est mal' comme ils disent dans leur pub parce qu'à 25 centimes du kWh (sur une borne de 22kW), c'est à peine deux fois plus qu'à la maison", souligne le propriétaire de voiture électrique. Et de poursuivre : "D'habitude, quand on charge en vacances et qu'on doit s'arrêter sur deux stations de recharge d'autoroute, on sait que le montant sera égal à celui d'un plein d'essence. Avec cette station Lidl, on va en avoir pour 2 à 3 fois moins cher que sur les stations autoroutières."

Et l'enseigne va continuer de mettre le parquet sur ce marché puisque trois autres "e-stations" vont ouvrir dans les prochains jours, à Marseille, dans le Nord et en Bretagne.