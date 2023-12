«Ils me souhaitent un joyeux Noël» : les bénévoles de SOS Amitié mobilisés à l'occasion des fêtes

Tout le monde ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Selon les estimations, environ 10 millions de Français passeraient chaque année Noël seuls. Alors, pour lutter contre la solitude, l'association SOS Amitié tient une ligne d'écoute ouverte sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

"Ils me disent des petites choses"

À l'approche de 2024, le téléphone surchauffe dans les locaux de l'association. "SOS amitié, bonjour", annonce Zineb en décrochant. Pendant plusieurs minutes, elle discute avec ces Français qui se sentent seuls en cette fin d'année. "Ils me souhaitent un joyeux Noël, on parle de Noël, etc", explique au micro d'Europe 1, celle qui pendant quelques minutes, prête une oreille attentive à ceux qui veulent discuter. Durant ce court laps de temps, la bénévole remplace l'ami, le père ou la mère que certains n'ont pas.

"Ils m'expliquent souvent qu'ils vont se régaler et qu'ils vont s'offrir un cadeau pour Noël. Et qu'il ne faut peut-être pas trop exagérer sur le chocolat, ils me disent des petites choses comme ça en fait", poursuit Zineb. Ce genre d'appels, les bénévoles en reçoivent de plus en plus à l'approche des fêtes, détaille Laurent Le Boterve, président Ile-de-France de SOS Amitié.

Des bénévoles mobilisés, y compris le soir de Noël

"Si on regarde le mois d'octobre ou le mois de septembre, on oscille entre 1.300 et 1.500 appels par jour. Là, on est à peu près sur 1.800 appels par jour. On a au bout du fil, des hommes, des femmes, de tous les âges. Et leur point commun, c'est vraiment ce sentiment de solitude", appuie-t-il.

Alors, pour apporter chaleur et sourire à ceux qui en ont besoin, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil, y compris le soir de Noël, assure l'organisme.