Île-de-France : un abonnement pour les transports à prix réduit pour les 4-11 ans

Ile-de-France Mobilités va proposer à partir du 1er septembre un passe "junior" qui permettra aux enfants âgés de 4 à 11 ans d'emprunter tous les transports en commun de la région pour 24 euros par an, a annoncé lundi sa présidente Valérie Pécresse. "Suite à de nombreuses remontées de familles en grande couronne (...) j'ai décidé (de) lancer pour septembre prochain un passe junior à petit prix qui permettra aux 4-11 ans pour 24 euros par an, soit 2 euros par mois, de circuler librement sur le réseau francilien", a indiqué Valérie Pécresse pendant ses vœux.

Prix symbolique

L'opération devrait coûter environ 30 millions d'euros par an, Île-de-France Mobilités comptant selon elle sur environ 200.000 abonnés pour 1,4 million d'enfants de 4 à 11 ans habitant la région. Ceux-ci pouvaient jusqu'à présent acheter un abonnement Imagine'R à 350 euros par an, trop cher. Si le prix est symbolique, c'est que Valérie Pécresse ne veut "pas céder aux sirènes de la gratuité". "Le transport a de la valeur, il faut donc que subsiste un geste d'achat. C'est un moyen de sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir un titre de transport et de lutter contre la fraude", a-t-elle souligné dans le Parisien, répondant notamment à la Ville de Paris qui rembourse les abonnements des petits Parisiens.

Valérie Pécresse s'est par ailleurs réjouie dans son discours de vœux de la future ouverture du prolongement du métro 14, à l'été entre Saint-Lazare et Saint-Ouen, et du nouveau tramway T9, à la fin de l'année entre Paris et Orly. Elle a demandé à l'Etat de verser les 400 millions prévus pour les investissements cette année, "sans quoi nous serions obligés de devoir arrêter des projets et renoncer à des nouvelles opérations", et s'est une fois de plus plainte des retards de chantiers.

"Améliorer le quotidien des Franciliens"

Côté sécurité, l'élue a relevé le déploiement de nouveaux agents de sécurité dans les transports, regrettant le désengagement des forces de l'ordre qui a eu pour conséquence "l'explosion de la délinquance" et notamment la forte hausse des vols à la tire dans le métro.

Concernant la grève contre la réforme des retraites qui perturbe les transports franciliens, Valérie Pécresse a fait le vœu qu'elle "se termine au plus vite et que nous puissions tous dédier notre énergie à améliorer le quotidien des Franciliens". "J'espère que les syndicats prendront conscience de la fatigue et de la souffrance des voyageurs", a-t-elle lancé, jugeant qu'"il faudra tirer les enseignements de ce conflit et des lacunes contractuelles et législatives du service minimum qui ne répond pas aux attentes des voyageurs".