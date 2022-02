Il y a dix ans disparaissait «mademoiselle» : les féministes dressent le bilan

En 2012, Matignon effaçait "mademoiselle" des formulaires administratifs. Une bataille remportée par les féministes, après des mois de militantisme pour venir à bout de cette abréviation qui dévoile le statut marital des femmes. À l'époque, "Osez le féminisme" et "Les Chiennes de garde" lancent une grande campagne pour que l'administration supprime de ces formulaires la case "mademoiselle".

Dix ans plus tard, les féministes se félicitent de la démocratisation de "madame" dans l'espace public, mais aussi plus globalement dans la société.

Julie Muret est la cofondatrice et porte-parole de "Osez le féminisme". "Ça a été relativement suivi, pas immédiatement, mais dans les mois, dans l'année. La SNCF s'y était mis pour la réservation de billets. Et petit à petit, c'est plus devenu un sujet."

Des secteurs résistent encore

Il y a dix ans, Julie Muret plaidait sa cause en déclarant : "Notre campagne vise à supprimer complètement cette appellation qui est sexiste puisque ça ne concerne que les femmes et que mademoiselle, ça veut dire pucelle." Si "mademoiselle" a disparu des formulaires administratifs, certains domaines y ont encore recours aujourd'hui. En effet, quelques secteurs résistent, parmi lesquels les banques et les notaires, par exemple. Mais la règle est globalement entrée dans les mœurs.