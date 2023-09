«Il est plus ou moins content» de retourner à l'école : derniers ajustements à quelques heures de la rentrée

Après la plage et les longues journées entre copains, place au retour en classe pour près de 12 millions d'élèves, de la maternelle à la terminale. À quelques heures du premier jour, les familles font les derniers préparatifs dans les rayons des supermarchés.

Les retardataires dans les rayons des supermarchés

"Tout est prêt depuis ce samedi seulement", ironise une mère de famille au micro d'Europe 1. "On a fini au milieu de tous les gens qui n'avaient pas fait leurs courses avant les vacances. Par contre, une amie m'a envoyé la photo de la liste de la classe de mon enfant. Il aura ses meilleurs amis avec lui donc il est super content", confie-t-elle.

"Tout est prêt depuis une semaine. Toute la liste a été faite donc oui, on est fin prêts à aller dans la nouvelle classe" confie une autre mère de famille, dont le fils entre en CM2. "C'est une année charnière avant le collège effectivement donc, on a profité des vacances pour rentrer en pleine forme" et retravailler les bases, poursuit-elle.

"Il appréhende un peu"

"Le mien rentre en moyenne section de maternelle", ajoute une jeune femme à côté d'elle. "Il est plus ou moins content on va dire", plaisante la maman. "Il appréhende un peu, mais ça va", conclut-elle.

Une chose est sûre : il sera difficile pour certains de se recoucher tôt ce dimanche soir pour être en pleine forme le lendemain, et attaquer une nouvelle année d'école.