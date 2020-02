Hypersensibilité, autisme : des supermarchés testent un dispositif d'heures calmes

Faire ses courses dans le calme, sans annonces au micro et sans musique, voici l’initiative testée par plusieurs supermarchés en France. L’objectif : aider les personnes atteintes de troubles autistiques ou d’hypersensibilité à faire leurs courses dans un environnement plus serein. En effet, pour certains, se rendre dans un supermarché se révèle être un calvaire. La foule, la lumière, le bruit sont autant d’agressions qu’ils ne peuvent supporter. Ces temps calmes sont actuellement instaurés en Bretagne par l’enseigne Carrefour et partout en France dans les magasins du groupe Système U.

Deux heures de calme par semaine

Les lumières sont tamisées, la musique éteinte. Objectif : silence total. "On va même jusqu’à baisser les 'bip' sonores en caisse qui sont très perturbants", explique Dominique Schelcher, PDG du groupe Système U. "Même les clients qui ne sont pas directement concernés nous disent qu'on devrait réduire plus souvent les sons, la lumière. Cela leur permet de faire des courses dans des conditions plus calmes et plus agréables."

Environ 1.600 magasins sont concernés par ce dispositif. "L’accueil dans toute la France a été formidable", ajoute le PDG. Pour le moment, ces temps calmes ont lieu une fois par semaine, le mardi, pendant deux heures, dans les magasins Système U.

Un modèle qui pourrait se généraliser

Si à l'origine, ce dispositif vise à rendre les supermarchés plus inclusifs, il est tellement bien accueilli que l'enseigne pourrait changer son modèle et généraliser ces moments de calme. Après 40 ans d'un modèle de consommation plutôt figé, les grandes entreprises de la distribution pourraient décider de reconsidérer un système entier.

Outre-Manche, l'idée est bien implantée. Au Royaume-Uni, environ 5.000 supermarchés ont opté pour ce modèle de courses, dans le calme.