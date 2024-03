Hyères : après une fusillade près d'une crèche, la mairie poste deux policiers aux abords de l'établissement

"Ils sont là le matin à 7h30, jusqu’au soir 18h15." Deux policiers municipaux sont désormais postés en permanence devant une crèche à Hyères, dans le Var. La cause : l’établissement a été le théâtre de règlements de compte et de fusillades en lien avec le trafic de drogue. Avec ce dispositif mis en place, un des voisins du quartier se sent rassuré. "Moi, je pense que c’est bien de la sécurité, car en plus, ici, il y a que des petits gamins", explique-t-il.

Une trentaine d'enfants accueillie par jour

Cette crèche municipale, située dans le quartier sensible du Val des Rougières, accueille chaque jour une trentaine d’enfants. Pour les forces de l'ordre, l'idée est d’être présent, de rassurer les employés, les enfants et les parents.

"On a des équipes à des points fixes, mais aussi des équipes mobiles qui tournent régulièrement dans la journée. La proximité avec les gens permet de recueillir des informations qui peuvent être utiles à la justice", détaille Jean-Charles Vigilenti, chef du service de la Police municipale d’Hyères.

"Ça nous fait plaisir de voir la police devant la crèche"

Devant la crèche, le personnel et la plupart des parents préfèrent éviter de commenter au micro cette initiative du maire d’Hyères, mais reconnaissent être plus sereins, même si l’angoisse ne quitte pas cette maman.

>> LIRE AUSSI - Plus de 36.400 interpellations en lien avec le trafic de drogue en 2023

"Là ça nous fait plaisir de voir la police devant la crèche parce que je n’étais pas du tout rassurée, surtout lorsque les enfants sortent jouer dehors. La semaine dernière, il y a eu une fusillade juste la rue d’en haut, j’en dors plus la nuit, j’ai peur", raconte cette mère.