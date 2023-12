Huîtres : situation «catastrophique» pour les producteurs, selon la filière

L'interdiction temporaire, pour raisons sanitaires, de la commercialisation des huîtres provenant de quelques sites du littoral de l'Ouest est "catastrophique" pour l'ensemble des producteurs car "les gens n'achètent plus", a déclaré dimanche à l'AFP Philippe Le Gal, président de la fédération nationale de la conchyliculture. "C'est catastrophique, c'est la panique générale, alors qu'on n'est même pas à 10% de zones contaminées en France" par rapport à la totalité de la production nationale, a réagi Philippe Le Gal.

Les zones de production dont la commercialisation est interdite depuis la fin de semaine sur décision préfectorale sont situées notamment dans le bassin d'Arcachon (Gironde) ainsi que sur deux secteurs très limités du Calvados et de la Manche.

"À peine 10%" de ventes réalisées pour le réveillon du 31 décembre

Prenant son propre exemple, Philippe Le Gal a expliqué : "Mes huîtres étaient en vente dimanche matin sur quatre marchés, un dans le Lot, un en Corrèze et deux dans le Morbihan" où il est installé. "On n'a rien vendu du tout", a-t-il déploré, estimant à "à peine 10%" les ventes réalisées pour une journée de Réveillon, alors que les fêtes de fin d'année sont habituellement une des principales périodes de consommation du coquillage.

"Les gens n'achètent plus, on leur raconte tellement de bêtises, on leur fait peur", estime-t-il. "Le mal est fait, la confiance est rompue" avec les consommateurs, craint-il. "Les gens pensent que nos huîtres sont mauvaises, alors qu'elles sont bonnes, et que le problème vient des stations d'épuration et pas de notre production", dit-il. "Ces interdictions temporaires ne sont pas du tout liées au travail des conchyliculteurs. Elles sont liées à des virus, pas à la qualité des huîtres", a confirmé le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, dans un entretien dimanche au quotidien Ouest-France.

"Des aides complémentaires" examinées

Le ministre met également en cause les systèmes d'assainissement : "L'enjeu numéro un est en effet l'investissement des collectivités locales dans les systèmes de traitement (des eaux usées). Nous allons faire des points avec les collectivités pour accélérer les investissements là où c'est nécessaire, car la conchyliculture est un secteur essentiel pour l'économie locale", souligne-t-il.

Le ministre a également indiqué que des "aides complémentaires" seront examinées pour soutenir les producteurs quand le bilan des pertes de chiffre d'affaires aura été établi. "Notre but est de protéger les consommateurs, de rassurer les Français sur les autres huîtres, mais aussi de faire ce suivi", a ajouté Hervé Berville, évaluant à "375 le nombre de sites de production" d'huîtres en France.