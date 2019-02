Huit ans de prison requis contre l'ex-policier qui a tiré sur des voleurs de magrets

Huit ans de prison ont été requis vendredi à Evry devant les assises de l'Essonne à l'encontre d'un ex-policier qui avait tiré sept fois sur des voleurs de magrets de canard en fuite, en 2011.

Un acte "complètement disproportionné". L'avocat général a demandé à la cour "une peine lourde, qui lui permettra de comprendre la gravité des faits". Car après huit ans d'instruction et trois jours de procès, Gwenaël L. est toujours "dans le déni" de cet acte "complètement disproportionné", un déni qui le rend "dangereux", a-t-il estimé.

En 2011, l'ancien policier - 39 ans à l'époque - avait décidé alors qu'il était hors service de pourchasser des voleurs qui avaient pris la fuite après avoir volé deux magrets de canards dans un supermarché de Limours, dans l'Essonne, en grimpant à l'arrière d'une fourgonnette qui les attendait sur le parking.

"J'ai trois enfants, pourquoi tu nous tires dessus ?" Au volant de sa voiture, bras passé par la fenêtre, Gwenaël L. avait tiré à plusieurs reprises en direction des fuyards. Une balle traverse le bras du premier voleur, finit dans la cuisse du second. Le premier, blessé au bras, a gardé des séquelles. La fourgonnette s'arrête, l'un des voleurs en descend. "J'ai trois enfants, pourquoi tu nous tires dessus ?", implore le jeune homme, comme le rappelle l'avocat général. Le policier sort de sa voiture et en marchant dans leur direction, tire à nouveau à trois reprises.

Gwenaël L. lui, en dépit des mots des fuyards et de témoins et des expertises balistiques, tous concordants, a continué à soutenir une version "farfelue" : la fourgonnette a reculé soudainement sur sa voiture et, se sentant en danger, il a tiré sept fois de suite.